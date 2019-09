Inca o editie de impact la BZI LIVE! Seful de la Antidrog, inspectorul Marius Manea vine din nou in platou!

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Miercuri, 25 septembrie, de la ora 13.00, in studioul BZI LIVE, va fi prezent seful Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog al Judetului Iasi (CPECA IASI), inspectorul de politie Marius Mihai Manea. Astfel, iesenii pot afla la ce riscuri se expun daca ajung sa consume droguri si sa stie de ce sa se fereasca. Seful centrului va discuta pe larg despre activitatea sa de zi cu zi si despre problemele cu care se confrunta tinerii. Cititorii care au intrebari pentru invitat le pot adresa pe pagina de sau accesand www.bzi.ro, la rubrica de comentarii, urmand a primi toate raspunsurile in direct. Emisiunea BZI LIVE va fi urmarita in direct de toti cei care acceseaza pagina de , miercuri, 25 ...