Inca o femeie din politica a scapat de emoții: Testul la coronavirus i-a ieșit NEGATIV

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Sibiu, Daniela Cîmpean, revenită luni la serviciu după două săptămâni de autoizolare, îi îndeamnă pe cei aflaţi în izolare să nu îşi piardă răbdarea.

"Am revenit azi la birou după perioada petrecută în izolare la domiciliu în urma contactului cu un parlamentar testat pozitiv cu noul coronavirus. A fost de fapt o perioadă intensă de lucru de la distanţă. Am ţinut legătura zilnic atât cu membrii Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă, a cărui vicepreşedintă sunt, dar şi cu colegii mei, în special cu cei din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu şi am acordat sprijin iniţiativelor comunitare care s-au mobilizat în contextul acestei crize. Suntem recunoscători că mii de sibieni şi sute de companii au devenit solidari pentru a limita epidemia. Am luat şi la Consiliul Judeţean Sibiu o serie de măsuri care intră în aplicare din această săptămână. Nu în ultimul rând, îi încurajez pe cei aflaţi în izolare să nu-şi piardă răbdarea, să ducă această obligaţie la bun sfârşit cu gâdul la ei şi la noi toţi ceilalţi", a transmis Daniela Cîmpean, luni, pe pagina sa de Facebook.

Daniela Cîmpean, candidata PNL pentru un nou mandat de preşedinte de CJ Sibiu, candidatul PNL la postul de primar al Sibiului, Adrian Bibu, şi senatorul PNL Sibiu Mircea Cazan, au stat două săptămâni izolaţi acasă, fiind însă testaţi negativ de noul coronavirus.