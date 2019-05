Inca o greseala gasita de fani in ultimul episod din Game of Thrones. Au vazut niste obiecte care nu aveau ce cauta in serial - FOTO

sticla cu apa GOT google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In ultimul episod al superproductiei "Urzeala Tronurilor/ Game of Thrones", difuzat de postul de televiziune HBO, apar mai multe sticle de apa in cadru, cel mai probabil uitate la filmari, potrivit theverge.com. Sticlele de apa au aparut in mai multe cadre din ultimul episod, pe parcursul unor minute bune. Primul cadru a fost difuzat la minutul 46.19, o alta sticla putand fi vazuta cateva minute mai tarziu. O sticla este plasata chiar in spatele unui picior al personajului Samwell Tarly, o alta se afla in spatele scaunului pe care este asezat Ser Davos. Urzeala Tronurilor, inca o gafa de zile mari. Ce detaliu au ratat de aceasta data producatorii Intr-un episod difuzat in urma cu cateva s ...