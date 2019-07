Inca o lovitura data de Politehncia Iasi: A semnat un fost jucator al Stelei

NICANDRO BREEVELD google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mijlocasul surinamez Nicandro Breeveld a semnat astazi un contract, pentru o perioada de doi ani, cu formatia Politehnica Iasi. Fostul mijlocas al echipei Steaua Bucuresti revine in Romania dupa trei ani. De origine surinameza, Breeveld a inceput fotbalul in Olanda si a ajuns in Romania in 2011, prima data la Astra Giurgiu. Politehnica Iasi isi prezinta lotul! Care este obiectivul lui Mihai Teja si ce isi doresc noile achizitii - FOTO, LIVE VIDEO - UPDATE Breeveld a evoluat apoi pentru Jiul Petrosani, Gaz Metan, Pandurii si FCSB, echipa alaturi de care a cucerit Campionatul si Cupa Romaniei. In 2016 s-a transferat in Emiratele Arabe. A mai jucat in Cipru, la Omonia Nikosia si Qatar, la Al Markhiya. ...