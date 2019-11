Inca o lovitura pentru Trump: Ambasadorul SUA pe langa UE a declarat in Congres ca a dat curs ordinelor privind Ucraina

Ambasadorul Statelor Unite pe langa Uniunea Europeana, Gordon Sondland, a declarat miercuri in Congres ca a dat curs "ordinelor" primite de la presedintele Donald Trump in ce priveste Ucraina, ceea ce vine in sustinerea acuzatiilor lansate la adresa liderului de la Casa Alba ca a facut presiuni asupra Kievului sa-l ancheteze pe rivalul sau politic Joe Biden, relateaza AFP, Reuters si dpa.