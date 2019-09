Inca o minora a disparut astazi. Autoritatile o cauta neincetat

Ana Maria Emilia Mandoiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O fata in varsta de 14 ani a disparut duminica, dintr-o localitate din judetul Dolj, pentru gasirea ei fiind constituite mai multe echipe de cautare. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, duminica, politisti din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Rast au fost sesizati de o femeie din Bistret, cu privire la faptul ca fiica acesteia, Ana Maria Emilia Mandoiu, in varsta de 14 ani, a plecat, in cursul acestei zile, de la domiciliu si nu a mai revenit. Fata are o inaltime de 170 de centimetri, constitutie atletica, parul saten, ochii verzi. In momentul plecarii, ea purta tricou alb, pantaloni de culoare neagra si incaltaminte sport gri cu roz. Autoritatile au facut d ...