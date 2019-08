Inca o minora a disparut! Stefania, in varsta de 15 ani, este de negasit

Stefania Vasilica Guguianu, o copila de numai 15 ani din Piata Neamt, este disparuta de miercuri. Autoritatile fac apel la toti cei care au informatii despre ea, sa sune urgent la 112.

Stefania Vasilica Guguianu, o adolescenta de numai 15 ani din Piatra Neamt a disparut miercuri din complexul in care era institutionalizata iar de atunci, aceasta este de negasit. Minora are 1.60 inaltime, 50 de kilograme, ochi caprui, iar in momentul disparitiei, Stefania Vasilica Guguianu purta un maiou negru, pantaloni negri si era incaltata cu adidasi negri, dupa cum informeaza stiri-neamt.ro.

Politistii ii roaga pe cetateni, in cazul in care au informatii despre Stefania Vasilica Guguianu, sa sune de urgenta la 112.

