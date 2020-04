Inca o sansa

Este primul Paste intr-un fel, in mod paradoxal, poate mai aproape de semnificatia reala a momentului. Ani de zile a insemnat doar iepurasi de toate felurile peste care dadeai peste tot, daca nu iti cadeau chiar si in cap de pe franghiile intinse deasupra bulevardelor Capitalei. Insemna doar vanzoleala, vacanta, cadouri, zambete. Chiar si in Saptamana Patimilor. Chiar si in Vinerea mare.