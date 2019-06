tornada romania google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O tornada de mici dimensiuni a fost fotografiata si filmata in judetul Timis, iar imaginile au fost postate pe . Judetul Timis a fost luni seara sub avertizare Cod rosu de ploi torentiale, vijelii si grindina. Imagini cu o tornada de mici dimensiuni, suprinse in judetul Timis, au fost postate luni seara pe . In filmele si fotografiile de pe reteaua de socializare se vede o formatiune sub forma de palnie, la nivelul norilor, fara ca aceasta sa atinga pamantul. Mai multe localitati din judetul Timis au fost luni seara sub avertizare Cod rosu de ploi torentiale, vijelie, grindina si frecvente descarcari electrice. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...