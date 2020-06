Inca o vedeta a tenisului mondial anunța ca s-a infectat cu COVID-19

Goran Ivanisevici, directorul Adria Tour, a fost testat pozitiv cu coronavirus, la fel ca alte vedete implicate în turneul demonstrativ.

Croatul a fost testat anterior de două ori negativ, scrie news.ro.

Citește și: Dialog spumos între avocata lui Liviu Dragnea și Marian Ceaușescu: ‘Nu fugiți!’, ‘Eu nu fug, plec!’

“Din nefericire, după două teste cu rezultat negativ în ultimele zece zile, tocmai ce am aflat că am fost testat pozitiv cu Covid-19. Mă simt bine şi nu am niciun simptom. Aş vrea să îi informez pe toţi cei care au fost în contact cu mine că am fost testat pozitiv şi să le cer să aibă grijă de ei şi de cei dragi. Voi rămâne în autoizolare. Le urez tuturor celor infectaţi însănătoşire grabnică”, a notat Ivanisevici pe Instagram.

Dintre cei implicaţi în turneul Adria Tour au fost testaţi pozitiv cu coronavirus până acum Grigor Dimitrov, Borna Coric, Viktor Troicki, Novak Djokovici şi preparatorul fizic Marko Paniki.

Citește și: Silviu Mănăstire spulberă anchetele lui Tolontan referitoare la mafia care acționează în colaborare cu Poliția Locală Sector 4: ‘Pistol cu apă’ .