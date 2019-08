Inca o victima de la Sapoca a decedat. Bilantul a ajuns la cinci morti

Bilanţul victimelor de la Săpoca a ajuns la cinci în această dimineaţă, a anunţat ministrul Sănătăţii Sorina Pintea. Un pacient în vârstă de 88 de ani a murit în urma unui stop cardio-respirator. În cursul zilei de duminică, bolnavul a fost transferat în Capitală din cauza stării extrem de grave în care se afla. Reamintim The post Încă o victimă de la Săpoca a decedat. Bilanţul a ajuns la cinci morţi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.