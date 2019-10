Inca o victima: Pensionara de 81 de ani, calcata pe TRECERE la Gherla

Pensionara calcata pe trecere

O noua persoana nevinovata a fost ucisa pe trecerea de pietoni, de aceasta data la Gherla, acolo unde o femeie de 81 de ani si-a pierdut viata chiar daca traversa regulamentar.

Potrivit IPJ Cluj, ”In data de 11.10.2019, in jurul orei 6.20 pe str. 1 Decembrie1989, din mun. Gherla, sens de mers Dej catre Cluj, un barbat de 44 ani in timp ce conducea un autoturism, surprins si accidentat mortal o femeie de 81 ani, angajata regulamentar in traversare drumului public pe trecerea pentru pietoni de la dreapta spre stanga in direcția de mers a autoturismului. Ambele persoane domiciliate in municipiul Gherla. Lipsa alcool.”.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.