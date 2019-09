Inca se cauta cadavrei si supravietuitori dupa uraganul Dorian din Bahamas

Bahamas dupa uraganul Dorian google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Echipele de interventie au continuat luni sa caute sub daramaturi cadavre si supravietuitori in urma uraganului Dorian care a provocat pagube imense in Arhipelagul Bahamas, iar cel putin 45 de persoane si-au pierdut viata. Uraganul Dorian a lovit Bahamas pe 1 septembrie, distrugand case si raspandind masini si avioane peste tot precum jucariile, potrivit politiei locale. Dorian a fost unul dintre cele mai puternice furtuni produde vreodata in Caraibe, fiind un uragan de categoria 5, viteza vantului atingand 320 de kilometri pe ora. S-a abatut peste Bahamas timp de aproape doua zile, devenind cel mai puternic dezastru din istoria natiunii insulare. Uraganul Dorian se indreapta spre Europa ...