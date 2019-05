Inca se negociaza impacarea! Prietenii i-au bagat in sedinta pe Bianca si pe Bodi. Imaginile care spun totul

Alex Bodi si Biancai Dragusanu au fost surprinsi din nou impreuna, la o terasa din Bucuresti. Nu, nu au fost singuri. Se pare ca prietenii i-au bagat in sedinta pe cei doi, semn ca impacarea inca se negociaza.

Bianca Dragusanu si Alex Bodi au aparut impreuna, cu aceeasi masina, amandoi cu zambetul pe buze. Imediat cum au coborat din autoturismul de lux, toate privirile s-au indreptat asupra lor. Cei doi indragostiti s-au asortat, astfel ca rochia Biancai si tricoul lui Bodi au fost de aceeasi culoare. Nu au uitat nici de ochelarii de soare.

S-au tinut tot timpul de mana si au mers incet, dat fiind faptul ca blondina purta tocuri si trebuia sa aiba mare grija. Cand au ajuns la intrarea pe terasa, Alex Bodi a mers inainte, apoi a luat-o din nou de mana pe Bianca Dragusanu si s-au asezat la o masa, acolo unde au stat de vorba cu prietenii. E clar ca nu pot sta departe unul de celalalt!

Bianca Dragusanu si Alex Bodi au fost protagonistii unor scene incredibile i n urma cu o saptamana

Bianca a mers in complexul in care Alex locuieste pentru a-i duce cateva lucruri, fiind despartiti atunci, insa ea nu a stiut ca el este acasa. Cand s-au intalnit, Alex Bodi i-a spus ca vrea sa vorbeasca, iar ea a sustinut razand ca nu are ce sa vorbeasca cu el. Atunci, in gluma, Alex a ridicat-o in brate, a pus-o pe umar si a mers cu ea asa pana la scara blocului. Un vecin care a interpretat totul gresit si auzind-o pe Bianca glumind sa cheme politia, chiar a sunat la 112. Din fericire, totul s-a lamurit.

