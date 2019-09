Inca trei candidati la prezidentiale adaugat astazi. Cand stabileste Biroul Electoral Central ordinea lor pe buletinul de vot

Radu Moraru google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romania are nu mai putin de 17 candidati la alegerile prezidentiale. Ultimii trei candidati la alegerile prezidentiale au fost adaugati astazi pe lista. BEC a amanat astazi tragerea la sorti pentru maine, cand candidatii vor afla cum vor fi pozitionati pe buletinele de vot in primul tur la alegerile prezidentiale. Lista de ieri a candidatilor la alegerile prezidentiale era urmatoarea: Catarama Viorel (Dreapta Liberala) Dancila Vasilica-Viorica (Partidul Social Democrat) Paleologu Theodor (Partidul Miscarea Populara) Iohannis Klaus-Werner (Partidul National Liberal) Barna Ilie-Dan (Alianta USR Plus) Kelemen Hunor (Uniunea Democrata Maghiara Din Romania) Diaconu Mircea (Alianta Electorala Un Om) B ...