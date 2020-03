Inca trei decese din cauza coronaviruslui, confirmate in Romania

Încă 3 decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus, numărul total ajungând la 29.Toate persoanele decedate sunt din județul Arad.Femeie, 71 ani din Arad, cunoscută cu diabet zaharat, s-a internat la Spitalul Județean, secția Boli Infecțioase prin Unitatea de Primiri Urgențe, în data de 25.03.2020.Din data de 27.03.2020 a fost transferată în secția de ATI, unde a decedat în aceeasi zi.La internare prezenta insuficienta respiratorie acuta.Ancheta epidemiologica este in curs, pentru identificarea expunerii.Femeie, 74 ani , jud. Arad internată în 18.03. 2020 în Clinica de Diabet si Boli de Nutritie a SJU Arad. În 25.03.2020 i s-au recoltat probe pentru COVID-19. Rezultat pozitiv în data de 27.03.2020. Din 26.03.2020 transferată in ATI. Data deces 26.03.2020.Femeie, 60 ani, jud Arad, internată în secția de boli infecțioase Arad din data de 25.03.2020, apoi transferată în ATI in aceiasi zi. Recolta pentru COVID-19 în data de 25.03.2020, rezultat pozitiv în 26.03.2020. Decedat în 26.03.2020.Toate aceste decese au fost raportate către INSP din teritoriu în cursul nopții și în această dimineață, a transmis Grupul de Comunicare Strategică.Sursă foto (cu rol ilustrativ): Arhivă ZIUA de Constanța