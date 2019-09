Inca un candidat cu probleme propus pe postul de comisar european! Este cercetat pentru spalare de bani

Didier Reynders google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Candidatul Belgiei pentru un post de comisar european, ministrul de externe Didier Reynders, face obiectul unor cercetari preliminare legate de spalare de bani in Republica Democratica Congo, au indicat autoritatile belgiene si doua cotidiane, citate duminica de Reuters. Acuzatiile in acest sens au fost lansate de un fost membru al serviciilor secrete belgiene, a mentionat sambata seara procuratura tarii, fara a da alte detalii. Marcel Ciolacu, declaratie de ''dragoste'' pentru Dan Barna: Imi place de el, face cate o gafa in fiecare aparitie publica Ancheta, dezvaluita initial de ziarele L'Echo si De Tijd si aflata intr-o faza incipienta, are loc in contextul in care Reynders cand ...