Inca un candidat pentru diaspora!

Numele meu este Ștefan Voloseniuc, am 37 de ani și sunt un om de afaceri și antreprenor român, venit în Marea Britanie la vârsta de 23 de ani. Ca mulți alți români, am început de jos, prin muncă cinstită, lucrând în agricultură, apoi în construcții.

Cu timpul, tot în acest sector am reușit să înființez, în Londra, propria companie de inginerie civilă, SF Stefan, un proiect de succes care crește de la an la an și una dintre cele mai apreciate companii românești din Marea Britanie.

N-am sărit direct în costumul de manager, am pornind de jos, cu bune și cu rele, așa că știu ce înseamnă să te muți într-o altă țară la o vârstă fragedă, cu bani puțini sau deloc, să trebuiască să înveți o limbă nouă, în timp ce încerci să găsești de lucru, o locuință, să construiești practic de la zero o altă viață. Știu, de asemenea, ce înseamnă durerea pierderii legăturilor cu familia, prietenii și cultura românească.

De aceea, pe această pagină aș dori să împărtășesc câte ceva din experiențele mele oamenilor aflați în situații similare și, mai ales, să vedem cum putem da o mână de ajutor pentru a ne face, nu numai din punct de vedere material, dar și social și comunitar, viața mai ușoară departe de casă.

După ce am petrecut ultimul deceniu înființând și construind afaceri în România și Marea Britanie, creând locuri de muncă pentru mulți români, îmi doresc să-mi concentrez eforturile, energia și priceperea pentru a mă implica mult mai mult, de acum înainte, în rezolvarea problemelor comunităților românești din diaspora.

În momentul de față, peste 5 milioane de români trăiesc în afara țării și cred că este mai important ca niciodată să ne sprijinim reciproc, să ne ajutăm familiile, comunitățile de acasă, pentru ca, într-o bună zi, să ne putem întoarce într-o țară pe care cu toții o dorim mai bună.

