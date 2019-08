Inca un derapaj al 'ideologului' USR: Andrei Caramitru, atac suburban la mai multi jurnalisti

Andrei Caramitru, fost consilier al preşedintelui USR, iar în prezent membru în comisia USR-PLUS care elaborează programul de guvernare al alianţei, a adus, luni, insulte şi atacuri la adresa unor jurnalişti, precum "coprofagi", "cretin", "jeg uman". După ce a fost criticat de mai multe voci din media, Andrei Caramitru a revenit cu o nouă postare în care spune că „e aşa de frumos sa vezi cum se deconspira reţeaua in timp real” şi încheie cu „hiene cu ochi albaştri”, transmite news.ro.

„Exista 3 tipuri de jurnalişti la noi

* (1) Cei buni şi independenţi, care vin cu analize deştepte, care critică inteligent si cu argumente (am un respect enorm pentru ei)

* (2) Sclavii (Gâdea, Badea etc) - care fac propaganda deşănţată, dar măcar e pe faţă şi asumată

* Dar mai e o categorie - (3) sclavii infiltraţi (se fac că sunt de fapt anti-sistem şi independenţi ca sa aibă audienţă printre noi, si se activează “când trebuie / când li se spune” ca sa decrebilizeze idei şi oameni). Ăştia sunt cei mai răi. Coprofagii”, a scris Caramitru pe pagina sa de Facebook.

El o include în ultima categorie pe jurnalista Sidonia Bogdan şi, înainte de a posta o captură cu un comentariu al acesteia critic la adresa lui, mai scrie: „Oameni buni - priviţi mizeria in formă umană. Ăştia sunt. Ăştia ne fac un rău mai mare decât oricine. Ăstia sunt instrumentele mafiei”.

La unul dintre comentarii, Andrei Caramitru spune şi despre jurnalistul Ovidiu Vanghele că este „alt cretin”, „din categoria 3”.

După câteva ore, timp în care mai multe voci din media au criticat ieşirea lui Andrei Caramitru, acesta a revenit cu o nouă postare: „Ce frumos. Am răspuns şi eu - in sfârşit - la atacurile personale aberante si pline de minciuni ale unei jalnice aşa zis «ziariste». Şi - subit - sar in sus încă câţiva sa o apere. Deci ai dreptul sa ataci pe oricine, fără nici o dovadă, sa minti efectiv public. Nu e aşa - asta nu înseamnă jurnalism. E aşa de frumos sa vezi cum se deconspira reţeaua in timp real. Minunat. Mai rasfirati mai băieţi, mai răsfiraţi. Ca se vede de pe luna cine sunteţi. Hiene cu ochi albaştri”.

Andrei Caramitru s-a remarcat, în ultimele luni, prin poziţii vehemente.

În aprilie, el şi-a cerut scuze după ce mai mulţi parlamentari USR s-au delimitat de afirmaţiile sale în care a făcut referiri nepotrivite la Holocaust şi după ce inclusiv ambasadorul Israelului a reacţionat.

Ulterior, Dan Barna a comunicat în interiorul partidului că Andrei Caramitru nu mai este consilierul său. Recent însă, el a fost desemnat în comisia USR-PLUS care elaborează programul de guvernare al alianţei.