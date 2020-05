Inca un dosar penal pentru barbatul care a bagat in carantina un cartier intreg, pentru amenintari live pe Facebok

Barbatul din Buzau de la care a izbucnit focarul de coronavirus in cartierul Posta din municipiul Buzau are dosar penal pentru tulburarea ordinii si linistii publice, dupa ce a facut un live pe Facebook din salonul in care este internat in Spitalul "Victor Babes" din Bucuresti, in care ii ameninta pe cei care spun ca el este sursa infectarilor.