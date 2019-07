Inca un fenomen meteo neobisnuit, surprins in Romania - VIDEO

tornada google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un fenomen meteo neobisnuit, surprins in judetul Harghita. Un nou fuior ca de tornada a fost suprins in apropiere de Miercurea Ciuc, in judetul Harghita. Vartejul format in cursul serii trecute, la poalele muntilor, a fost filmat de catre un localnic, care a postat ulterior pe retelele de socializare. Localnicul din Miercurea Ciuc spune ca tornada pe care a filmat-o a durat aproape cinci minute si apoi a inceput o ploaie torentiala Clipe de cosmar pentru locuitorii din Miroslovesti. Zeci de gospodarii au fost distruse de o tornada - Foto In ultimul an in tara noastra s-au inregistrat mai multe astfel de fenomene, iar trei dintre ele au lasat in urma lor pagube insemnate. Daca ti-a placut artic ...