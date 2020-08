Inca un festival pe lista anularilor generate de pandemia cu Covid-19 - Festivalul Luna Plina nu va mai avea loc

Ediţia de anul acesta a festivalului de film horror şi fantastic Lună Plină, programată să aibă loc între 20 şi 23 august la Biertan (judeţul Sibiu), a fost anulată, potrivit news.ro.

Directoarea festivalului, Oana Giurgiu, a transmis într-un comunicat: „Din păcate, am fost nevoiţi să amânăm acest festival întrucât în zona Biertan există un posibil focar epidemiologic şi atât noi, organizatorii, cât şi autorităţile, ne-am gândit să nu riscăm în niciun fel sănătatea participanţilor sau a comunităţii locale. Am sperat până în ultimul moment că vom putea găsi o soluţie pentru a organiza acest eveniment la care ţinem foarte mult, însă am hotărât să nu sacrificăm experienţa completă a festivalului care include pe lângă proiecţiile de film şi o zonă de camping special amenajată, ghost-hunts, cine-concerte şi tururi cu bicicleta prin împrejurimi”.

Cei care au achiziţionat deja bilete pentru ediţia ce ar fi trebuit să aibă loc la Biertan vor primi banii înapoi, pe baza unui mail trimis pe adresa office@eventbook.ro.

Echipa festivalului este dedicată să găsească în continuare cele mai bune soluţii pentru a organiza festivalul Lună Plină - primul eveniment din România axat în exclusivitate pe cinema-ul horror şi fantastic.

Organizat de Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc şi prezentat de Festivalul Internaţional de Film Transilvania, Lună Plină intenţionează să ofere publicului cele mai bune producţii horror şi fantastice, deopotrivă clasice şi moderne, filme care fie au devenit repere ale cinema-ului de gen, fie sunt pe cale să devină.