Inca un jandarm acuzat ca racola minori pe internet

Jandarmerie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa ce un jandarm din Suceava a fost acuzat ca a exploatat sexual doua fete in varsta de 15 ani, in doar doua zile apare un alt jandarm din Galati, banuit ca a incercat sa aiba relatii sexuale cu un copil de 15 ani, racolat pe internet. Primele informatii arata ca intre jandarm si minor nu au avut loc raporturi sexuale, insa cercetarea a inceput in baza mesajelor gasite in telefon. HALUCINANT! Jandarm acuzat ca exploata SEXUAL minore Un jandarm Galati este anchetat de procurorii Parchetului Militar Iasi, dupa ce acesta ar fi incercat sa intretina relatii sexuale cu un minor de 15 ani. Surse apropiate anchetei spun ca barbatul ar fi racolat minorul de pe internet. Din primele informatii, se pare ca intre ...