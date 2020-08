Inca un monument de arta bizantina, transformat in moschee de regimul Erdogan

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a emis, vineri, un decret prezidențial prin care a transformat Sfântul Mântuitor din Chora, o biserică medievală bizantină din vestul Constantinopolului care funcționa ca muzeu, în moschee, transmite Greek Reporter, preluat de g4media.ro. Această decizie vine după una similară din luna iulie prin care Hagia Sophia a fost transformată într-o […] The post Încă un monument de artă bizantină, transformat în moschee de regimul Erdogan appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.