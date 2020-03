Inca un roman a murit din cauza coronavirusului. Trei decese in tara noastra

Inca un roman a murit din cauza coronavirusului. Pana in acest moment, au fost inregistrate trei decese in tara noastra.

Al treilea deces al unei persoane diagnosticate cu coronavirus a fost inregistrat duminica seara. Pacientul, un barbat din Neamt, in varsta de 70 de ani, avea afectiuni cronice preexistente.

”In aceasta seara s-a inregistrat al treilea deces pe teritoriul Romaniei al unei persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19).

Este vorba despre un barbat in varsta de 70 de ani care a fost internat in Spitalul Judetean Piatra Neamt. A fost confirmat pozitiv in data de 19 martie 2020 si in data de 20 martie 2020 transferat la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi”, anunta Grupul de Comunicare Strategica.

Pacientul avea afectiuni cronice preexistente, diabet, hipertensiune arteriala.

In urma anchetei epidemiologice nu s-a constatat istoric de calatorie sau contact cu o persoana infectata.

Doua decese fusesera anuntate deja duminica

”Astazi, 22 martie, au fost inregistrate primele 2 decese pe teritoriul Romaniei ale unor pacienti infectati cu noul tip de coronavirus. Este vorba despre pacientul in varsta de 67 de ani confirmat cu COVID-19 pe 18.03.2020 la UPU din cadrul Spitalului Filiasi si transferat in aceeasi data la SCBI Craiova, pacientul avea afectiuni preexistente foarte grave, patologie neoplazica in stadiu terminal (cancer). Al doilea pacient, in varsta de 74 de ani era internat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale Dr. Victor Babes – Bucuresti, transferat de la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, avand o boala cronica preexistenta pentru care se afla in programul de dializa”, anunta Grupul de Comunicare Strategica.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.