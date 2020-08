Inca un scriitor se alatura proiectului Future Library: Opera ii va fi publicata abia in 2114

Scriitorul vietnamezo-american Ocean Vuong va deveni cel de-al şaptelea autor din proiectul Future Library (Biblioteca viitorului), în cadrul căruia scriitori contemporani realizează opere ce vor rămâne necitite până în 2114, când manuscrisele vor fi deschise şi tipărite pe hârtia fabricată din 1.000 de copaci plantaţi la marginea oraşului Oslo, informează ziarul britanic The Guardian, anunță AGERPRES.

Scriitorul şi poetul Vuong s-a născut în Saigon, în prezent trăieşte în Massachusetts şi este autorul romanului ''On Earth We're Briefly Gorgeous'' (''Pe pământ, suntem strălucitori o clipă''), precum şi câştigătorul premiului T.S. Eliot pentru colecţia de poeme ''Night Sky With Exit Wounds''.

Prin participarea la Future Library, un proiect conceput de artista scoţiană Katie Paterson, Vuong se alătură scriitorilor Margaret Atwood, David Mitchell, Sjon, Elif Shafak, Han Kang şi Karl Ove Knausgard, selectaţi cu toţii ''pentru contribuţia extraordinară în domeniul literaturii şi poeziei şi pentru abilitatea lor de a capta imaginaţia generaţiei prezente şi viitoare''.

Lungimea manuscrisului rămâne la latitudinea autorilor, la fel şi genul scrierilor. Fiecare dintre scriitori face o drumeţie până în pădurea Nordmarka, în vecinătatea Oslo, unde 1.000 de arbori au fost plantaţi în 2014, pentru a preda manuscrisul în cadrul unei scurte ceremonii.

Pentru următorii o sută de ani, manuscrisele vor fi sigilate în biblioteca publică Deichman din Oslo până în 2114, când copacii vor fi tăiaţi pentru fabricarea hârtiei pe care vor fi tipărite cele 100 de manuscrise, care vor ajunge astfel la cititori.

Din locuinţa sa situată în Massachusetts, unde activează ca profesor asociat la Universitatea Massachusetts Amherst, Vuong a spus că îi place ideea de ''a planta seminţe literare''.

''Atât de multe dintre problemele noastre au de-a face cu abordarea aceasta 'yolo' - trăieşte o singură dată, foloseşte toate resursele, lasă deoparte generaţia viitoare, distruge lumea ca să iei ceea ce ai nevoie. Proiectul vine în antiteza acestui concept'', a spus autorul. ''Este totodată mai puţin egoist decât procesul obişnuit de publicare. Publicarea înseamnă în mare parte să-ţi vezi numele ieşit în lume, dar acum este opusul, pune fantoma ta viitoare în faţă. Tu şi cu mine va trebui să murim ca textele acestea să fie publicate. Este un lucru îmbătător către care să scriem, aşa că voi reflecta la asta o vreme''.

Autorii din proiect sunt selectaţi de Paterson, care nu va citi scrierile din bibliotecă, iar după moartea ei, proiectul va fi continuat de o fundaţie.

''Ocean scrie cu o strălucire care nu seamănă cu niciun alt autor pe care îl ştiu'', a spus Paterson. ''Poezia şi proza sa sunt pure şi neînfricate, captând esenţa supravieţuirii. Într-un an de suferinţă globală fără precedent, suntem norocoşi să primim în Future Library acest remarcabil scriitor, o voce de prim-plan a experienţei imigraţiei din perspectiva unui tânăr LGBT+''.

Autorilor participanţi la proiect le este interzis să dezvăluie prea multe detalii despre lucrare, deşi, de-a lungul anilor, au fost divulgate anumite informaţii: manuscrisul lui Atwood se intitulează ''Scribbler Moon'', iar Mitchell a contribuit cu o nuvelă de 90 de pagini, denumită ''From Me Flows What You Call Time''.

Din cauza pandemiei, Knausgard, autorul selectat înaintea lui Vuong, nu a putut participa la ceremonia de predare a manuscrisului, întrucât autorul norvegian locuieşte în Marea Britanie. Organizatorii au spus că plănuiesc o ceremonie la începutul lui septembrie, dacă vor permite restricţiile de călătorie impuse de coronavirus.