Inca un secretar de stat parasește barca Ministerului Justiției - Judecatorul Mariana Moț și-a depus candidatura pentru un post de inspector judiciar

Judecatorul Mariana Mot de la Curtea de Apel Craiova, secretar de stat in Ministerul Justitiei din 16 ianuarie 2017, fiind adusa de Florin Iordache cu putin timp inainte de adoptarea OUG 13, si-a depus candidatura pentru un post de inspector judiciar, potrivit ziare.com

Concursul pentru ocuparea a 14 posturi de inspectori judiciari a fost declansat pe 4 aprilie.

Mariana Mot a fost mentinuta in functia de secretar de stat, in ultimul an, desi Curtea Constitutionala a stabilit prin decizia 45/2018 ca magistratii "nu pot desfasura activitati specifice celei de legiferare sau de organizare si punere in aplicare a legii pe calea actelor administrative".

Mariana Mot este mama fostului deputat PSD Emil Mot, actual primar al orasului Slatina. Emil Mot a ajuns deputat PSD in 2012, gratie baronului PSD Olt, Paul Stanescu, fost vicepremier.

Pe de alta parte, mass-media a dezvaluit ca Mariana Mot ar fi nasa lui Judecator, unul dintre baietii interlopului Bercea Mondialu.