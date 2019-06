Inca un transfer la echipa din Copou!  Adrian Balan, la Poli Iasi

Adrian Balan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Oficialii Politehnicii Iasi au perfectat, joi, un nou transfer. Atacantul de 29 de ani Adrian Balan, ultima data la FC Voluntari, a semnat un contract pe un sezon cu gruparea ieseana si va face jonctiunea in cursul dupa-amiezii cu lotul pregatit de Mihai Teja in catonamentul de la Bolu. ”Balan a semnat pe un an cu Politehnica si astazi se va alatura lotului nostru la Bolu, in Turcia. Este un atacant experimentat, care va aduce un plus in compartimentul nostru ofensiv”, a declarat presedintele executiv Adrian Ambrosie. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. transfer ...