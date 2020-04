Coronavirusul face ravagii in Romania. Numarul deceselor continua sa creasca rapid. Grupul de Comunicare Strategica a anuntat inca un val de decese din cauza coronavirusului in aceasta dupa amiaza.

Inca un val de decese din cauza coronavirusului zguduie Romania astazi

Deces 158

Barbat, 67 ani, jud Ilfov. Internat in 1.04.2020 in INBI Matei Bals, confirmat in 1.04.2020. Decedat in 6.04.2020. Comorbiditati: Diabet zaharat tip II, Boala renala cronica, Boala neuromusculara, Obezitate.

Deces 159

Barbat, 70 ani, jud Iasi. Pacient depistat in timpul spitalizarii in Sectia de Gastroenterologie SJU Iasi (contact cu un caz din SJ Suceava). Recoltat in 27.03.2020, confirmat in 29.03.2020. Decedat in 6.04.2020. Comorbiditati: Ciroza hepatica decompensata, Etilism cronic, HTA.

Deces 160

Femeie, 89 ani, jud Arges. Pacienta internata in SM Campulung-Boli Infectioase in 3.04.2020. Confirmata cu COVID-19 in 4.04.2020. Decedata in 6.04.2020. Comorbiditati: Infarct miocardic in antecedente, Insuficienta cardiaca, Bloc de ramura stanga, HTA, BPOC.

Deces 161

Barbat, 71 ani, jud Vaslui. Pacient internat in 28.03.2020 in SM Barlad-Boli Infectioase, cu istoric de calatorie Antalya (Turcia), recoltat pentru COVID-19 in 28.03.2020. Confirmat in 30.03.2020. Decedat in 5.04.2020. Comorbiditati: Infarct miocardic in antecedente, CIC-protezata 2 stenturi

Deces 162

Barbat, 82 ani, jud Bihor. Internat in SCJU Oradea- ATI in 1.04.2020. Contact cazuri confirmate COVID-19.

Confirmat COVID-19 in 1.04.2020. Data decesului 6.04.2020. Comorbiditati: HTA, Diabet zaharat, Boala neurologica, Boala cardiovasculara.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.