Incaierare cu bate si sabii in Piata Constitutiei. Un om a murit

Două găşti s-au încăierat duminică spre luni în Piaţa Constituţiei, urmările fiind grave. Un bărbat a murit, se pare împuşcat, iar unul altul a fost preluat de o Ambulanţă şi transporat la spital, starea lui fiind gravă. Se pare că a fost vorba de o reglare de conturi. Mai mulţi bărbaţi s-au adunat în Piaţa