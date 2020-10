Incasarile obtinute in urma unui cover al hitului ''We Are Family'' vor fi donate luptei impotriva COVID-19

Kim Sledge, una dintre componentele Sister Sledge, va dona incasarile obtinute in urma unui cover realizat dupa "We Are Family", hitul clasic al grupului, in beneficiul Fundatiei Organizatiei Mondiale a Sanatatii, a declarat luni directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, relateaza Reuters si EFE.