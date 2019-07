INCENDIAR - Cine l-ar susține pe Nicușor Dan la Primaria Capitalei? Omul din umbra, legaturi cu Rusia / Reacția-fulger a fondatorului USR: 'O aberație'

În luna mai, Nicușor Dan și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei ca independent, nuanțând ulterior că și-ar dori să fie candidatul unic al opoziției în alegerile de anul viitor. Cel mai recent a făcut-o cu prilejul congresului USR din 13 iulie. Nicușor Dan le-a spus jurnaliștilor că el crede că trebuie să existe un candidat unic al Opoziției la Primăria Capitalei. „Am speranța să fiu eu”, a spus fondatorul USR.

În acest context, jurnaliștii de la bucurestiul.ro fac o dezvăluire incendiară, și anume devoalează numele persoanei care l-ar susține pe Nicușor Dan în bătălia pentru Primăria Capitalei, subliniind că acesta ar avea legături cu Rusia - „Oamenii Moscovei ies la iveală. Cine-l susține pe Nicușor Dan la Primăria Capitalei?”.

Totul pornește de la postările lui Nicușor Dan de pe Facebook.

Potrivit unor surse apropiate anturajului lui Nicușor Dan, unul dintre oamenii pe care i-a ținut aproape și pe care se bazează în această luptă este Matei Păun, bancherul de investiții care a condus în 2016 campania USR, scriu jurnaliștii de la bucurestiul.ro.

„La trei-patru zile, Păun distribuie conștiincios postările lui Nicușor Dan. Fie îl numește “genul meu de tip” (“my kind of guy”), fie îi admiră la scenă deschisă tenacitatea (“Tenacity is the greatest of political characteristics”). Cel mai recent share este din 11 iulie, o postare în care Nicușor Dan se arată surprins plăcut de jurnaliștii de la Libertatea care au trecut doar să îl salute. De fapt, articolul cu pricina îl pune pe Dan în lumina reflectoarelor, arătând că este singurul dintre cei 42 de parlamentari de București pe care l-au găsit la birou. Și de fapt, a început campania electorală.”, scriu jurnaliștii.

Cine este Matei Păun, potrivit sursei citate?

La începutul acestui an, Păun a mai ridicat un fond de investiții – Black Sea Fund I – cu o capitalizare de aproape 43 de milioane de euro, alături de alți trei investitori – Arin Ion, Adrian Vasile (cu poziții anterioare la Țiriac Holdings și Rompetrol) și Cornel Fumea. Matei Păun este și fondatorul băncii de investiții BAC Investments, cu operațiuni în România, Bulgaria, Serbia, Macedonia și Belarus.

În 2016, mai multe articole din presă au speculat legături cu Rusia, unul dintre argumente fiind faptul că în anii ’90, viaţa şi job-ul l-au dus pe Păun la Moscova, într-o perioadă în care se puneau bazele noilor miliardari ruşi pe ruinele fostului imperiu sovietic.

În perioada crizei financiare din 2007, BAC a intermediat mai multe finanțări pentru România din partea Băncii Internaționale de Investiții (BII, cu sediul la Moscova și un fel de BERD al zonei estice care investește doar în cele nouă state membre ale sale: România, Slovacia, Mongolia, Bulgaria, Cuba, Cehia, Ungaria, Vietnam și Rusia).

La o lună după ce Păun ridica noul fond de investiții, senatorul PNL, Florin Cîțu susținea că vehiculul financiar prin care Rusia încearcă să obțină controlul asupra unor zone economice din România este Banca Internațională de Investiții (urmând să fie principalul finanțator și partener al controversatului Fond Suveran).

Păun a mai ținut prima pagină a ziarelor la finalul lui 2016, după ce Sergiu Moroianu, soțul lui Clotilde Armand a lansat în spațiul public, după alegerile locale, acuzații grave la adresa acestuia – ”/…/ S-au comis abuzuri și greșeli din partea „echipei de comunicare/campanie” coordonate de Matei Păun. Venit la USB inițial ca voluntar, Păun urmează să fie plătit cu o sumă consistentă. (…) Matei Păun este un personaj controversat. Nu știm unde și pentru cine a lucrat, ce avere și surse de venit are, nici măcar ce cetățenie are. Păun este susținut în USR de Roxana Wring, apropiată de ONG-urile din rețeaua Soros. (…) Păun a purtat în privat discuții cu PNL în numele USR, afectând grav imaginea de independentă a USR fată de partidele corupte din fosta USL. In urma acestor discuții, Păun a încercat să o determine pe Clotilde să „atace” la TV niște membri PNL al căror nume ea nici măcar nu-l cunoștea, în scopul de a ajuta anumite facțiuni din PNL să-și regleze conturile. In urma refuzului primit, Păun a filtrat invitațiile Clotildei la TV în perioada campaniei electorale, neinformând-o când era invitată (în campanie CNA impune televiziunilor să se coordoneze cu partidele)”, scria Moroianu pe Facebook la acel moment.

În contextul alegerilor din 2016, printre sponsorii importanți lui Nicușor Dan s-au numărat Iulian Stanciu (Emag), Florin Talpeș (Bitdefender), Radu Octavian (RTC-Diverta), Roxana Sanda Wring și Dragoș Manda (Axxess Capital). Cei oficiali, printre cei neoficiali s-ar fi numărat proprietarul UTI, Tiberiu Urdăreanu și Nicolae Badea de la Aedificia Carpați.

Contactat de STIRIPESURSE.RO, Nicușor Dan spune că articolul este o „aberație de la un cap la altul”.

„Acest articol este o aberație de la un cap la altul. Spune, de exemplu, că a fost aranjată vizita aceea de la „Libertatea”, ceea ce evident că n-a fost. După aceea spune că am luat bani de la Urdăreanu, Crăciuneanu, Nicolae Badea, din nou, toți sponsorii pe care i-am avut în campania electorală, i-am declarat public înainte să fiu obligat prin lege să-i declar la AEP. Legat de Matei Păun, dovada lor este că-mi dă share la postări. Eu postez de 10 ori pe săptămână și sunt peste 200 de oameni care-mi dau share”, a fost reacția lui Nicușor Dan pentru STIRIPESURSE.RO.