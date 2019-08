INCENDIAR - Cum se apara polițistul Alexe, care a fost acuzat ca le-a dat interlopilor informatii confidentiale privind disparitia Alexandrei

Comisarul șef Nicolae Alexe, numărul unu pe operațiuni în poliția Olt și cel care a coordonat acțiunea de la Caracal, a apelat la Remus Rădoi ”Codiță”, șeful unei rețele uriașe și dintre cei mai temuți oameni din județ. Conversațiile incredibile de pe WhatsApp dintre polițistul Alexe și Rădoi ”Codiță” au fost făcute publice de `Libertatea`. Într-o declarație pentru B1.ro, Nicolae Alexe a susținut că informațiile despre care se vorbește erau deja publice în acel moment. Asta pentru că acestea fuseseră postate pe o pagină de Facebook.

”Dacă nu făceam ceea ce am facut mi se imputa că nu am făcut, dacă am făcut, mi se impune că am făcut. Am apelat la toate mijloacele. Acele informații de care vorbiți dumneavoastră deja erau pe o pagină de Facebook cu numerele de telefon, nu știu, cred că cineva de pe la Primărie a luat numerele de telefon și le-a pus să le găsească. S-au pus numerele de telefon pe o pagină de Facebook, deci deja erau făcute publice”, a declarat pentru B1.ro, comisarul șef Nicolae Alexe.