INCENDIAR: Eleva hartuita de profesor! Promisiuni pentru relatii intime! Ce au decis judecatorii ieseni! 

Un pofesor acuzat ca ar fi hartuit o eleva asteapta decizia judecatorilor ieseni. Magistratii de la Curtea de Apel Iasi au amanat pronuntarea in cazul profesorului de sport de la Colegiul "Mihail Sadoveanu", din Pascani, pentru data de 14 octombrie 2019. Amintim ca profesorul de sport a fost trimis in judecata deoarece ar fi vrut sa convinga o eleva sa intretina cu el raporturi sexuale, el fiind acuzat de hartuire. Conform anchetatorilor, profesorul ar fi sunat-o insistent pe telefonul personal si ar fi invitat-o la o cafea, dar eleva a refuzat. Cadrul didactic nu s-ar fi dat batut, promitandu-i elevei haine si bani in schimbul unei relatii, dar tanara l-a refuzat categoric s ...