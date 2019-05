Incendiar! Fondatorul Fudokan, ruda cu Nicolae Iorga, vine la Iasi

Dr Illija Jorga google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fondatorul stilului de lupta Fudokan va veni la Iasi. Dr. Illija Jorga (10 Dan) vina la Iasi. Celebrul karateca are origini romanesti, fiind ruda chiar cu marele Nicolae Iorga. Dincolo de evenimentul oficial in sine, a XXVIII-a editie a Finalei Campionatului National de Karate Traditional si Cupa Romaniei (24-26 mai), se anticipeaza omagierea istoriei puternicei scoli iesene de Shotokan si Qwankido. Amintirea maestrului Fidèle Gouandjika, absolvent al Facultatii de Electronica si Telecomunicatii in 1983, centrafricanul care a inspirat o generatie de romani in artele martiale, este vie si la locul cuvenit. Programul contine, de asemenea, un stagiu tehnic de pregatire sustinut de cel cons ...