INCENDIAR! Klaus Iohannis a refuzat nominalizarea Danei Girbovan la Ministerul Justitiei de frica! Iata de ce tremura seful statului

Ies la iveala amanunte incendiare din culisele refuzului presedintelui Klaus Iohannis de o nominaliza pe Dana Girbovan la Ministerul Justitiei. Seful statului a refuzat din start sa numeasca noii ministri propusi de Viorica Dancila, in locul demisionarilor de la ALDE. Multa lume a pus aceasta decizie a lui Klaus Iohannis pe seama razboiului dintre cele doua Palate. In realitate insa, lucrurile sunt cu mult mai grave! Iohannis este disperat sa nu o scape pe Dana Girbovan in functia de ministru al Justitiei! Cum nu putea sa refuze doar numirea ei, atunci consilierii sai l-au sfatuit ca este mult mai bine sa refuze toate nominalizarile facute de premierul Viorica Dancila, pentru portofoliile de l ...