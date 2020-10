Incendii care au influentat major istoria omenirii

De-a lungul evolutiei umane, focul a reprezentat o descoperire extrem de importanta - care, insa, ca toate descoperirile importante, a fost folosita si in scopuri benefice, si in scopuri distructive. Cand vorbim despre distrugerile pe care le-a atras dupa sine focul, incendiile ocupa un loc important, pentru ca au dus la schimbari drastice in demografie, infrastructura, politica si cursul evenimentelor mondiale.