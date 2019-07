Incendii forestiere in Siberia. Ce hotarare a luat Vladimir Putin

Incendii Siberia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vladimir Putin a ordonat, miercuri, Armatei sa intervina in lupta contra uriaselor incendii forestiere care fac ravagii de o saptamana in Siberia unde milioane de hectare au fost distruse, iar localitati intregi au fost invaluite in fum, relateaza AFP. Potrivit unui comunicat publicat pe site-ul Kremlinului, presedintele rus a luat aceasta decizie dupa ce a primit un raport al ministrului pentru Situatii de Urgenta din Rusia, Evgheni Zinichev. Organizatiile pentru protectia mediului s-au aratat alarmate in ultimele zile de lipsa de reactie a autoritatilor ruse in fata acestor incendii de proportii. Imediat dupa comunicatul Kremlinului, Ministerul Apararii a anuntat trimiterea a zece avioane si zece el ...