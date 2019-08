Incendiile de padure continua sa faca prapad in Siberia - Exista peste 200 de focare ce acopera o arie de aproximativ 280.000 de hectare

Incendiile de pădure continuă dezlănţuite luni, fiind semnalate peste 200 de focare ce acoperă o arie de aproximativ 280.000 de hectare din Siberia, conform informaţiilor furnizate luni de autorităţile forestiere ruse, transmite DPA potrivit Agrepres.

Regiunea afectată de aceste incendii este mai mare decât suprafaţa ducatului Luxemburg.Incendiile au continuat să se extindă în ultimele patru zile, în pofida eforturilor depuse de pompieri pentru a le menţine sub control.Tot în Siberia există în prezent un incendiu şi mai extins, afectând o suprafaţă de 2,7 milioane de hectare, unde pompierii nici măcar nu pot interveni pentru că regiunea este prea izolată.Conform organizaţiei Greenpeace, peste 13,4 milioane de hectare de pădure din Siberia au fost distruse de incendii de la începutul acestui an, o suprafaţă mai mare decât cea a Greciei.Pompierii ruşi au înregistrat însă şi succese. Conform autorităţilor forestiere, mai mult de 50 de focare de incendii de pădure, ce afectau o suprafaţă de 5.700 de hectare, au fost stinse duminică.Incendiile de vegetaţie sunt relativ obişnuite în Siberia, în cursul verilor, însă în acest an au fost mai violente decât de obicei în contextul secetei care a afectat multe regiuni de pădure şi taiga