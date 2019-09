Incendiu cu o victima in Iasi

Incendiu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceasta seara, in satul Fanatanele din comuna Andrieseni a izbucnit un incendiu. Din primele informatii se pare ca acest incident s-a soldat cu o victima. Aceasta se afla in stare de inconstienta, avand arsuri pe maini si torace. Mai multe echipaje de pompieri apartinand Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Iasi au intervenit pentru a opri focul. EXCLUSIV! Incendiu la CET Holboca. Pompierii se lupta stinga vegetatia care a luat foc - FOTO VIDEO / UPDATE Exclusiv! Pubele pentru colectarea selectiva, facute scrum in Nicolina! Mai multe masini au fost la un pas sa se aprinda! - FOTO / VIDEO Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...