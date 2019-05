Incendiu de AMPLOARE la un depozit

incendiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineata, in localitatea I.L Caragiale, judetul Dambovita, la o hala in care sunt depozitate diferite substate, intre care si solventi pentru vopsea, pe o suprafata de aproximativ 2.000 mp, potrivit IGSU. Arderea s-a propagat si la o hala invecinata in care se afla depozitat polistiren, pe o suprafata de aproximativ 400mp. Exclusiv! Incendiu la Iasi! Pompierii intervin de urgenta - FOTO/UPDATE Avand in vedere amploarea evenimentului, pentru lichidarea incendiului actioneaza 14 autospeciale de stingere. Din cauza degajarilor mari de fum, pentru protectia comunitatilor aflate in proximitatea zonei de manifestare, ISU Dambovita va transmite un mesaj de avertizare, prin interm ...