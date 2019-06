Incendiu de proporții in Argeș! Au intervenit trei autospeciale, o autoscara și ambulanța SMURD

Incendiu de proporții in Arges, izbucnit in urma cu putin timp. Flacarile violente si fumul gros au blocat zona. Update 19.40 : Se va încerca să se acționeze din barca, cu motopompa. In momentul de față exista riscul de prăbușire. Actioneaza peste 30 de pompieri din rutele de serviciu de la Detasamentele Pitesti, Bradu si […]

The post Incendiu de proporții în Argeș! Au intervenit trei autospeciale, o autoscară și ambulanță SMURD appeared first on Cancan.ro.