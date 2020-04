Incendiu de proporții, langa Cernobal. Pompierii se lupta de trei zile sa stinga padurea radioactiva

Pompierii din zona de excludere de la Cernobîl, din nordul Ucrainei, au intrat luni în a treia zi de luptă cu incendiul de pădure din regiune, care este în continuare contaminată cu radiaţii în urma accidentului nuclear din 1986, relatează dpa, citată de agerpres.ro. Nivelul de radiaţii din zonă este acum de 16 ori mai The post Incendiu de proporții, lângă Cernobâl. Pompierii se luptă de trei zile să stingă pădurea radioactivă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.