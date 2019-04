Incendiu in Ibiza! Pompierii au ramas socati sa vada teancuri de bani arsi - VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma unui incendiu la un hotel de lux din Ibiza, in camera detinuta de un multimilionar, pompierii au fost socati sa descopere teancuri de bani, in total, probabil sute de milioane de euro. Incendiul s-a extins si in camerea unui multimilionar, pompierii au fost nevoiti sa intervina in forta, iar in camera alaturata au observat cum aceasta era plina cu teancuri de bani, multe dintre ele arzand. Filmarea a fost realizata de un pompieri aflat in misiune. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. incendiu ibiza : (sc_adv_out=window.sc_adv_out||[]).push({id:"6 ...