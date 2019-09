Incendiu intr-un apartment din localitatea Negresti. Victima transportata la Spitalul din Vaslui - FOTO / VIDEO

incendiu Negresti google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un incendiu a avut loc astazi in localitatea vasluiana Negresti. La sosirea echipajelor de interventie, incendiul se manifesta cu violenta intr-un apartament situat la etajul 4 al blocului C2 din localitate. Apartamentul era practic un depozit de resturi menajere si gunoaie. In apartment a fost gasita o victima, semiconstienta, proprietarul apartamentului. Interventiile pompierilor ieseni in ultimele 24 ore Victima, o persoana de sex masculin, in varsta de 62 ani, a suferit la o prima evaluare medicala arsuri de gradele III si IV pe aproximativ 70% din suprafata corpului. Victima a fost preluata de ambulanta si transportata la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Vaslui ...