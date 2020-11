INCENDIU la ATI - Ciolacu scoate documentele dupa acuzatiile lui Orban: 'Manipularea ordinara și minciuna peneliștilor trebuie sa ia sfarșit!'

Marcel Ciolacu, preşedintele PSD îl acuză pe Ludovic Orban de miniciună, după ce premierul a afirmat că s-ar fi făcut lucrări la Secţia ATI a Spitalului Judeţean Piatra Neamţ fără avizul DSP. Ciolacu prezintă documentele care demonstrează contrariul.

"Manipularea ordinară și minciuna peneliștilor trebuie să ia sfârșit! Iată avizele și autorizația DSP care demonstrează că secția ATI de la etajele 2 și 3 ale Spitalul Județean Neamț funcționau în legalitate. Orban și prefectul de Neamț trebuie să se oprească cu minciunile, din respect pentru cei care au murit acolo!", scrie Ciolacu pe Facebook.

Astfel, Sectia ATI in mod normal era la etajul 2 al spitalului. În martie s-a făcut prima cerere pentru extindere și la etajul 3 și s-a primit avizul de la DSP. Se dorea o nouă extindere pentru că secţia nu mai făcea faţă numărului mare de pacienti. Avizul DSP era in curs de aprobare.Salonul aflat in lucru nu a fost afectat de incendiu, neavând pacienţi şi aparatură.