Incendiu la Spitalul din Oradea. 24 de pacienți au fost evacuați

Un incendiu a izbucnit în noaptea de joi spre vineri, în secția exterioară de psihiatrie a Spitalului Municipal Oradea. Cel mai probabil, spun pompierii, focul s-a aprins de la o țigară aruncată la întâmplare. Trei pacienți au suferit arsuri și intoxicații cu fum. La fel și doi angajați ai spitalului care au ajutat la evacuarea