Incendiu la un depozit din Iasi

Astazi, in jurul orei 13.26 s-a declansat alarma de incendiu la un depozit cu materiale lemnoase din Satul Ciurea, Judetul Iasi. Au intervenit echipaje de la Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Iasi . Din fericire incendiul nu s-a soldat cu victime.