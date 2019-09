Incendiu la un hotel din Mamaia: 30 de persoane au fost evacuate - FOTO

incendiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un incendiu a izbucnit in noaptea de miercuri spre joi la un hotel din statiunea Mamaia, 30 de persoane fiind evacuate. Trei persoane au avut nevoie de asistenta medicala la fata locului, fara a fi transportate la spital. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina in noaptea de miercuri spre joi, la un incendiu izbucnit la terasa hotelului Laguna, la fata locului deplasandu-se doua autospeciale de stingere. Focul s-a extins de la terasa si la restaurant, iar aproximativ 30 de persoane au fost evacuate sau au iesit singure din hotel. Circulatia feroviara oprita. Pompierii intervin pentru stingerea incendiului In urma incendiului, a ...