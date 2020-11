Incendiu Neamt/ Managerul Spitalului Judetean de Urgenta si-a anuntat demisia din functie

Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Piatra-Neamţ, Lucian Micu, a anunţat luni, într-un comunicat de presă, că îşi va înainta demisia din funcţie, marţi dimineaţă, "nu înainte de a să asigura că nu lasă lucrurile la întâmplare, ci că va exista o continuitate fără sincope". "Tragedia de sâmbătă seară din secţia ATI în urma căreia zece oameni şi-au pierdut viaţa ne-a afectat pe toţi. În special pe rudele pacienţilor, pe cadrele medicale care au intervenit să salveze şi să se salveze, cadre medicale din Piatra Neamţ şi medici din întreaga ţară, jurnalişti, pe mine şi familia mea, pe oamenii care înţeleg suferinţa şi care ştiu că nimeni nu şi-a dorit să se întâmple vreodată aşa ceva. (...) Prezenţa mea în funcţia de manager al Spitalului nu mai ajută la acest moment cu nimic. A venit momentul să mă retrag şi să aştept ca specialiştii să stabilească foarte clar care au fost cauzele care au produs incendiul care a mistuit un salon şi a provocat răni adânci asupra multor oameni. Demisia nu este un abandon, este un gest pe care-l fac cu respectul pe care cred că-l merită rudele pacienţilor şi cadrele medicale afectate! Fac apel, în calitate de om, să dăm cu toţii dovadă de înţelegere şi să nu facem presiuni inutile asupra echipei medicale a Spitalului care, în continuare, trebuie să se concentreze în salvarea de vieţi, cât mai multe. Demisia mea va fi înaintată la prima oră a zilei de mâine, nu înainte de a mă asigura că nu las lucrurile la întâmplare, ci că va exista o continuitate fără sincope", a declarat Lucian Micu. Acesta a susţinut că toate deciziile luate în unitatea medicală pe care o conduce au fost în interesul pacienţilor. "Stă în firea noastră, a oamenilor, ca în astfel de momente să căutăm vinovaţi, să cerem explicaţii, să ne dăm fiecare cu părerea ce a fost sau cum s-ar fi putut evita. Aşa, poate, sunt şi eu. Dar am învăţat că, înainte de toate, trebuie să fiu cerebral, iar asta am încercat să fac imediat după tragedie. Împreună cu echipa SJU Piatra Neamţ, am încercat şi am găsit soluţii pentru ca unitatea medicală să rămână funcţională. A fost important pentru pacienţii care ajung şi acum în stare critică să aibă un spaţiu adecvat în care să primească îngrijirile medicale necesare. Acum se lucrează pentru ca noile paturi ATI să fie operaţionale chiar de azi. Azi noapte (duminică spre luni - n.red.), am pus la dispoziţia anchetatorilor toate documentele necesare pentru a depista adevărata cauză care a produs incendiul. Nu am nici cea mai mică urmă de îndoială că toate deciziile luate şi acum şi înainte au fost făcute pentru ca echipa medicală să poată să se îngrijească într-un mod cât mai bun şi eficient de pacienţi. S-a dorit a fi bine", a precizat Micu. Potrivit managerului SJU Piatra Neamţ, "politica este în tot şi toate", fapt care "este doar în detrimentul pacienţilor". "Din păcate, politica este în tot şi în toate. O pot înţelege. Aşa este de 30 de ani încoace. De pe scaunele confortabile din birouri lucrurile stau diferit. Când eşti lângă patul bolnavului, vezi realitatea. Activitatea medicală dintr-un spital este în subordinea Ministerului Sănătăţii, iar activitatea administrativă este în subordinea autorităţilor publice locale. Unii cu medicina, alţii cu banii. Între acestea mai apare şi politica. Nu toate lucrează împreună, ceea ce, uneori, este doar în detrimentul celor care ar trebui să conteze - pacienţii", a mai spus Lucian Micu. Un număr de 10 pacienţi cu COVID-19, internaţi în secţia ATI a SJU Piatra-Neamţ, au murit într-un incendiu care a izbucnit, sâmbătă seara, în unul dintre saloane. Doi medici şi două asistente au fost răniţi în incendiu, unul dintre medici fiind transferat la un spital din Belgia. AGERPRES / (AS - autor: Dana Lepădatu, editor: Marius Frăţilă, editor online: Irina Giurgiu) Citește și: VIDEO LIVE UPDATE Neamţ: Incendiu la Secţia ATI din incinta Spitalului Judeţean; a fost activat Planul Roşu de Intervenţie